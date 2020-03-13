حجز 280 غ من المخدرات و1281 وحدة من الخمور في فرندة وتيارت

تمكنت مصالح الشرطة القضائية، بتيارت، من توقيف شخص متلبسا بترويج المخدرات.

عملية توقيف المتهم البالغ من العمر 42 سنة، تمت إثر دورية للشرطة.

حيث لفت إنتباه الشرطة، سيارة سياحية مشبوهة، حاول سائقها بمجرد رؤيته لعناصر الشرطة الفرار.

وتم توقيف الشخص، وإخضاع المركبة لعملية المراقبة والتفتيش، حيث تم ضبط كمية من المخدرات قدرها 280 غرام.

وتم تحويل الشخص الموقوف إلى المصلحة، ومواصلة التحقيق معه، قبل أن يودع الحبس.

وفي بلدية فرندة، تمكن عناصر الشرطة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وعلم من ذات المصدر، أن معلومات وردت إلى ذات المصالح، عن قيام كهل يبلغ من العمر 52 سنة، حول مسكنه لبيع الخمور.

وبعد تفتيشه، عثر على 1281 وحدة من الخمور، حيث تم توقيفه وايداعه الحبس، بتهمة المتاجرة بالكحوليات.