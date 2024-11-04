حجز 286 كلغ من المخدرات و62.5 كلغ كوكايين بالبليدة

تمكنت مصالح الجمارك بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من وضع حد لشبكتين إجراميتين تنشطان في ترويج المخدرات

ومكّن التنسيق الميداني المحكم بين أعوان الفرقة الجهوية المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة. وأفراد الجيش الوطني الشعبي بإقليم الناحية العسكرية الأولى، من وضع حد لشبكتين إجراميتين تنشطان في ترويج المخدرات.

ونجح أعوان المصالح العملياتية على إثر عمليتين متفرقتين من حجز كميات هائلة من المخدرات قدرت بـ 286 كلغ من الكيف المعالج و 62,5 كلغ من الكوكايين. كما أفضت العمليتان أيضا إلى حجز وسائل النقل المستعملة في نقل وتهريب البضاعة المحظورة والتي تمثلت في سيارتين سياحيتين، سيارة نفعية وشاحنة. كما تم توقيف أربع أشخاص مشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لمواصلة إجراءات التحقيق.

وفي بيان لذات المصالح، أكدت أن الحصيلة العملياتية المحققة تعكس الجهود الميدانية الحثيثة لأجهزة الدولة والتنسيق الوثيق بين أعوانها. في مكافحة كل ما يهدد الصحة العمومية، الأمن والنظام العموميين، لاسيما في مكافحة تهريب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.