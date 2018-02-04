حجز 29 قنطارا من الدجاج الفاسد بوهران

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية لوهران، شخصين تورطا في عملية توزيع لحوم بيضاء فاسدة كانت موجهة للإستهلاك.

وبحسب مصادر للنهار”أونلاين”، فقد حجزت ذات المصالح 29 قنطارا من لحوم الدواجن في أحد المسالخ غير القانونية ببلدية مسرغين غرب ولاية وهران.

كما أن المصالح البيطرية قامت بمعاينة كمية اللحوم المحجوزة وأثبتت بالدليل أن اللحوم تعرض الصحة العمومية للخطر.

وتم إتلاف الكمية من طرف ذات المصالح، كما تم تحرير مخالفة من طرف مصالح الصحة بالولاية.

ويبلغ الموقوفان 39 و41 سنةو بحسب ذات المصادر، وتم إعداد ملفات قضائية وتقديمهما الى الجهات القضائية المختصة.