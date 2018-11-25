حجز 29 كغ من “الزطلة” و250 خرطوشة نارية بتلمسان

تمكن عناصر الدرك الوطني لولاية تلمسان، من حجز 29 كغ من الكيف المعالج و250 خرطوشة نارية، وفق ماأفاد به بيان لذات السلك الأمني، اليوم الأحد.

وقام عناصر الدرك الوطني لبلدية البويهي، بهذه العملية، أمس السبت، بعد ورود معلومات مفادها محاولة تمرير كمية من المخدرات من قرية ماقورة التابعة لذات الجماعة المحلية، نحو وجهة مجهولة.

و إثر تشكيل دورية، تم العثور على أكياس بلاستيكية على مستوى أحد طرقات ذات القرية

تحتوي على الكمية المذكورة من الكيف المعالج و 200 خرطوشة ذات عيار 12 ملم، و 50 خرطوشة ذات عيار 16 ملم.

فيما لاتزال التحريات والتحقيق مستمران من طرف عناصر الدرك الوطني في هذه القضية.