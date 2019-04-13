حجز 290 قنطار من مادة القمح اللين في الجلفة

تمكنت مصالح الدرك الوطني للجلفة، من حجز 290 قنطار من القمح اللين “الفرينة”، في إطار مكافحة عملية تحويلها لغير وجهتها، للإستهلاك البشري.

وحسبما علم اليوم السبت، من ذات المصالح، أن صاحب الشاحنة التي كانت محملة بمادة القمح اللين، حاول الانفلات من حاجز الدرك الوطني بقطارة.

ولكن سرعان ما تم توقيفه، وحجز الكمية المذكورة، من القمح اللين.

وجاء ذلك في إطار العمل المتواصل، للحد من الحركية التجارية غير قانونية لهذه المادة، التي يستعملها البعض لتغذية الأنعام.

حيث تم حجز هذه المادة، لعدم امتلاك صاحبها، لفواتير تثبت حركيتها التجارية.

علما أنه تم في وقت سابق بذات المنطقة، بدائرة مسعد، حجز قرابة 1400 قنطار من القمح اللين.

وهو ما يندرج في سبيل مكافحة، كل ما يضر بالاقتصاد الوطني، وفقا لذات المصالح.