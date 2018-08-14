حجز 29600 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل بتمنراست

فككت مصالح فرقة البحث والتدخلالتابعة لأمن ولاية تمنراست مدعمة بعناصر من الناحية العسكرية السادسة بالجيش الوطني الشعبي.

العملية في إطار محاربة ظاهرة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، تتكون من شخصين عمرهما 19 و23 سنة، وحجز 29600 قرص مهلوس من نوع ريفوتريل حمراء اللون.

هذه العملية النوعية جاءت إثر معلومات مؤكدة تحصلت عليها عناصر الفرقة، وبموجب إذن قضائي بتفتيش مسكن بحي سرسوف الفيراي.

تم مداهمة المسكن وتفتيشه، أين أسفرت العملية عن حجز هذه الكمية المعتبرة من المؤثرات العقلية والإطاحة بمروجيها.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديمهما أمام الجهات القضائية بتمنراست التي أصدرت في حقهما أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.