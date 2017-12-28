حجز 3 آلاف قارورة خمر وألفين قرص مهلوس ببواسماعيل

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة بواسماعيل، من توقيف شخصين متورطين في قضية الترويج والإتجار غير الشرعي في المشروبات الكحولية.

أين حجزت 3 آلاف وحدة من المشروبات الكحولية خلال إجراءات مشددة قصد تأمين إحتفالات نهاية السنة.

كما أوقفت الشرطة مجموعة ثانية تحترف الإتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية ببواسماعيل.

وتم ضبط وحجز ما يقارب ألفين قرص مهلوس من نوع بريجابلين معدة للترويج والبيع في المدينة.

من جهتها أعدت مصالح الأمن ملف إجراء قضائي، لتقديم المتورطين في القضية، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.