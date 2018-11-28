حجز 3 آلاف قرص مهلوس وتوقيف مروجها بسكيكدة

تمكنت، اليوم الأربعاء، مصالح الدرك الوطني، بسكيكدة من حجز 3000 ألاف قرص مهلوس من مختلف الأنواع، كانت لدى شيخ يبلغ من العمر 60 سنة على مستوى بلدية بنس بشير.

العملية، التي تمت بالتنسيق بين كتيبة الدرك الوطني مع الفرقتين الإقليميتين للدرك لبلديتي رمضان جمال وبني بشير.

جاءت اثر ورود معلومات إلى ذات المصالح مفادها، أن شخصا يقوم بترويج الأقراص المهلوسة على مستوى بلديات حمادي كرومة ،الحروش، بني بشير ورمضان جمال.

وحسب مصادر النهار، فإن المعني كان يستدرج المجانيين ويأخدهم إلى الأطباء المختصين ويقدم نفسه على انه ولي أمرهم، ويستخرج لهم وصفات طبية، ليقوم بعد ذلك بأخد الدواء من الصيدليات قبل أن يقوم بترويجه.

في طريقة، مكنته مع سنه المتقدم من إخفاء عمله، قبل أن تتفطن له مصالح الدرك الوطني وتوقع به.

هذا وسيتم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية إقليم الاختصاص، عن تهمة الحيازة من أجل الترويج للمؤثرات العقلية.