حجز 3 آلاف وحدة خمر وتوقيف 7 مروجين بوهران

تمكنت عناصر من أمن دائرة السانيا بوهران، من حجز ما يفوق 3 آلاف وحدة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع والأحجام مع توقيف 7 متورطين.

الموقوفون تتراوح أعمارهم ما بين 33 و55 سنة ضبطت بحوزتهم أزيد من 19 مليون سنتيم تعتبر من عائدات الترويج ومركبتين.

العملية النوعية، تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أحد المتورطين رفقة شركائه بالمتاجرة وترويج الخمور بدون رخصة محولا مسكنه إلى مقر للتخزين.

بعد رصد نشاطهم المشبوه وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكن المتهم من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا تم توقيف باقي المتورطين وحجز 2995 قارورة من نوع بيرا سعة 33سل، 48علبة نبيد أحمر من نوع البرج سعة 1 لتر.