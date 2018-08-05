حجز 3 أسلحة نارية و70 قنطارا من «الشمة» المقلدة في مداهمات للدرك الوطني بسطيف

أسفرت، ليلة أول أمس، عمليات مداهمة واسعة للدرك الوطني بسطيف، عن حجز أسلحة نارية ومركبات مسروقة وتفكيك ورشات لـ«الشمة» التقليدية وحجز 70 قنطارا من هذه المادة، التي يكثر انتشارها بالجهة الجنوبية للولاية.

حيث داهمت عناصر الدرك الوطني مختلف النقاط المشبوهة والمصنفة كنقاط سوداء، كما تم توقيف ومراقبة المركبات والأشخاص، حيث تم توقيف 6 أشخاص في حالة سكر بالطريق الرابط بين بلدية قجال وبوعواجة.

كما تم توقيف دراجة نارية وبعد تفحص وثائقها تبين أنها مسروقة، حيث تم توقيف سائقها واقتياده إلى مقر الدرك الوطني للتحقيق معه.

كما أسفرت عمليات المداهمة عن تفكيك ورشة لـ«الشمة» المقلدة وحجز آلة تقليدية لصناعتها و23 قنطارا من مادة «الشمة»، بالإضافة إلى 36 قنطارا من مادة «الشمة» المرحية والمعدة للتعليب لإغراق السوق بهذه المادة.

كما تم حجز ثلاثة أسلحة نارية تقليدية الصنع و700 غرام من مادة البارود، وتم توقيف 3 أشخاص، حيث تم اقتيادهم إلى مقر الدرك الوطني للتحقيق معهم حول القضية ومصدر هذه الأسلحة.

عمليات المداهمة هذه استحسنها السكان، خاصة وأنها تعمل على الحد من انتشار الجريمة.