حجز 3 سيارات وأكثر من 11 ألف قرص صيدلاني في تمنراست

حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، 3 سيارات و11613 قرص صيدلاني و5 مطارق ضاغطة في تمنراست.

بالإضافة إلى 11 مولد كهربائي و04 أجهزة كشف عن المعادن، و6 مضخات ماء و1725 قرص مقوي و645 كلغ من المواد الغذائية.

في نفس السياق، تمكّنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف مهرباً وحجزت دراجتين ناريتين في تمنراست وعين قزام.

بالإضافة إلى منظار ميدان وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية.

وأوقفت عناصر الدرك الوطني بباتنة، شخصاً وحجزت 89 خرطوشة مملوءة عيار 16 ملم.

وأحبطت وحدات حرس الحدود والدرك الوطني محاولة تهريب 9894 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف وتمنراست.

وأوقف حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني 71 مهاجراً غير شرعياً من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وغليزان.