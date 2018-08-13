حجز 3 طن من مسحوق الحليب مشكوك فيه بجسر قسنطينة

حجرزت مصالح قمع الغش لمفتشية التجارة لبئرمراد رايس، 3 طن من مسحوق الحليب، بجسر قسنطينة.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار” فإن الكمية كانت بحوزة أحد تجار الجملة بمنطقة جسر قسنطينة.

وكان المسحوق معبأ في علب 500 غ، كانت موجهة للتسويق، كما انها كانت تحمل علامة من العلامات محل البحث من قبل مصالح قمع الغش.

وقامت مصالح الغش، بإرسال عينات إلى مخبر مراقبة النوعية، لإجراء التحاليل والتأكد من صلاحيته.

وتواصل مصالح قمع الغش لمفتشية التجارة لبئرمراد رايس، عملية التحقيق في هذا الحليب، حيث تعمل المديرية في حملة لسحب عدد من العلامات غير رسمية ومحل شك.