حجز 3 قناطير كوكايين وما يفوق 478 قنطار من الزطلة خلال 2019

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 723 تاجر مخدرات ، خلال سنة 2019.

وفي الحصيلة العملياتية للسنة الماضية، تمكنت وحدات الجيش من توقيف 1909 مهربا لمختلف المواد والسلع، وتوقيف 3001 منقبا عن الذهب.

كما حجزت كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ 3.085 قنطار كوكايين، 478.15 قنطار من الكيف المعالج، و470758 قرصا مهلوسا .

بالإضافة لحجز 872 عربة، 10 طائرات بدون طيار، 284 جهاز اتصال و38 منظار، 786.9 قنطار 244281 وحدة من التبغ .

كما تم حجز 296513 وحدة من مختلف المشروبات، 624.9 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، 918102 لتر من الوقود.