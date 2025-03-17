حجز 3 قناطير لحوم حمراء وبيضاء فاسدة بوهران

تمكنت عناصر الشرطة العامة بأمن ولاية وهران من حجز مايفوق 3 قناطير من اللحوم الحمراء والبيضاء مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري.

العملية تمت لضمان سلامة وصحة المستهلك والوقاية من التسممات الغذائية خلال شهر رمضان الفضيل في إطار الخرجات الميدانية المشتركة بالتنسيق مع لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بوهران، ممثلين عن مديرية التجارة وطبيب بيطري تابع لبلدية وهران حيث تم حجز الكمية المضبوطة التي تبين بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري انها غير صالحة للإستهلاك البشري لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة والتبريدًوشروط التخزين أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.