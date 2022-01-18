حجز 3 قناطير من البارود وتفكيك شبكة وطنية مختصة في صناعته بسوق أهراس!

على إثر عمل استباقي نوعي، تمكنت عناصر فصيلة الأبحاث التابعين للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني في سوق أهراس، من تفكيك نشاط شبكة وطنية مختصة في صناعة وتهريب البارود، متكونة من شخصين، ينحدران من إحدى البلديات الحدودية بولاية سوق أهراس.

وأسفرت العملية التي وصفت بالمهمة، عن حجز كمية معتبرة من البارود قدرت بـ 3 قناطير، وكذا مركبة كانت تستعمل في نقل هذه المواد الحساسة، حيث تم تحويلهم إلى مقر الفصيلة، واتخاذ كافة الإجراءات، بعد إخطار الجهات القضائية.

تفكيك نشاط الشبكة التي تنشط في مجال تهريب وبيع البارود، جاء إثر تحريات وتحقيقات أمنية معمقة، بعد تلقي عناصر الفصيلة لمعلومات مؤكدة، تفيد بوجود أشخاص يقومون بتهريب وصناعة وبيع البارود بطريقة غير شرعية، أين أسفرت التحقيقات عن الوصول إلى أفراد الشبكة، وحجز شحنة كبيرة من البارود قدرت بـ 3 قناطير، وحجز وسيلة نقل.

وقد تم تحرير محاضر سماع في حق المشتبه فيهما، وتكوين ملف قضائي لهما، لغرض تقديمهما للمثول أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة إليهما، والمتعلقة أساسا بتكوين جماعة أشرار، صناعة وتهريب وبيع البارود بطريقة غير شرعية.

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تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI أم البواقي توقف مشتبه فيهما وتحجز 274 ورقة نقدية مزورة فئة 2000 دج.

القضية جاءت بعد ورود معلومات عن أشخاص بصدد التحضير لعملية الوضع للتداول مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية. على مستوى مدينة أم البواقي.

على الفور تم وضع خطة أمنية مدروسة تم من خلالها توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و27 سنة. ضبط بحوزتهما كيس به 274 ورقة نقدية من فئة 2000 دج ما يعادل قيمة 548000 دج. ليتضح فيما بعد أنها أوراق نقدية مزورة.

المشتبه فيهما تم تحويلهما إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية، لينجز ضدهما ملفا جزائيا. عن قضية “التزوير واستعمال المزور في أوراق نقدية من العملة الوطنية ذات سعر قانوني تفوق 500.000 دج. وطرحها للتداول بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة”، قدما بموجبه أمام النيابة المحلية لدى محكمة أم البواقي.