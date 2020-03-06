حجز 3 قناطير من الدجاج مذبوح بطريقة غير شرعية بعين تموشنت

تمكنت مصالح الأمن بولاية عين تموشنت من حجز 3 قناطير من اللحوم البيضاء.

حيث قامت الفرقة المختصة للدرك الوطني لحماية البيئة بعين تموشنت، بحجز ما يقارب تلاث قناطير من مادة الدجاج مذبوح بطريقة غير شرعية في منطقة ولهاصة.

كمية الدجاج كانت موجهه للاستهلاك البشري، وقامت مصالح الأمن بحجز الكمية السالفة الذكر في مكان تنعدم به أدنى شروط النظافة.

كما تم خلال العملية حجز العتاد الخاص بالذبح وفرن وسكاكين.

وتم إعلام وكيل الجمهورية لدى محكمة “بني صاف” بالقضية، وقام بإعطاء تعليمات للتأكد من صلاحية الدجاج أو إتلافه في حالة عدم صلاحيته.