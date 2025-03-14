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أخبار الجزائر

حجز 3 قناطير من الكيف المعالج بتيارت

بقلم رشيد مشورب
حجز 3 قناطير من الكيف المعالج بتيارت
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تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بالجمارك بالسوقر، في تيارت، وبإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالشلف، من تنفيذ عملية نوعية بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، أسفرت عن حجز 3 قناطير من الكيف المعالج.

كما تم في هذه العملية حجز شاحنة أستُخدمت في التهريب، بالإضافة إلى توقيف شخص وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

وتعكس هذه العملية الجهود الميدانية المستمرة لأجهزة الدولة والتزام أعوان الجمارك في محاربة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامته.

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