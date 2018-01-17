حجز 3 قناطير من اللحوم الحمراء الفاسدة بالجلفة

تمكن عناصر الشرطة بأمن ولاية الجلفة من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء الفاسدة كانت بصدد الترويج والبيع في الأسواق.

تمت العملية بعد التنسيق مابين مصالح الأمن واللجنة المشتركة لحفظ الصحة والمستهلك بدائرة البيرين بالجلفة.

بعد ورود معلومات تم مباشرة عمليات مراقبة وتفتيش على مستوى بعض المحلات أين تم حجز 3 قناطير من اللحوم الحمراء.

حيث شوهد تغير في لون اللحوم المحجوزة مع وجود رائعة كريهة تشير إلى فساد الكمية المحجوزة من طرف ذات المصالح.

تم رفع الكميات وإتلافها وتوقيف بعض البائعين وإستكمال التحقيقات وإبلاغ الجهات القضائية المختصة.