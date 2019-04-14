حجز 3 قناطير من مادة النحاس معدة للتهريب في وهران

تمكنت مصالح الدرك الوطني، بوهران، من حجز أكثر من 3 قناطير من مادة النحاس، معدة للتهريب.

وحسبما علم، اليوم الأحد، من هذا السلك الأمني، فقد تمت العملية، بناء على معلومات وردت إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بسيدي الشحمي.

هذه المعلومات مفادها، وجود مستودع ملك لأحد الأشخاص، بالحي الفوضوي لسيدي الشحمي.

حيث يقوم صاحب هذا الموستودع، بتجميع النفايات الصلبة وغير الصلبة، من بينها مادة النحاس المعدة للتهريب.

ليتم تكثيف التحريات، ووضع خطة محكمة من طرف الدرك الوطني، مدعمين بأفراد فرقة النجمة وبالاستعانة بفصيلة السينوتقني التابعة المجموعة ، من أجل مداهمة هذا المستودع.

وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تفتيش المستودع، ليعثروا فيه على 3 قناطير و25 كلغ من مادة النحاس.

بالإضافة إلى 32 قنطار و70 كلغ من البطاريات المستعملة، يضيف ذات المصدر.

و تواصل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي الشحمي، التحقيق في القضية، وفق ذات المصدر.