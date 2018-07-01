حجز 3 محطات تخزين إسمنت مستعملة بميناء الجزائر

احبطت مصالح الجمارك بميناء الجزائر عملية استيراد 3 محطات لتخزين الإسمنت معبئة في 38 حاوية، مستوردة على أساس أنها جديدة.

وبعد عملية التحقيق تبين ان المحطات الثلاثة بقيمة 3.54 مليون أورو هي في الأصل قديمة ومستعملة، والقانون يمنع استيراد المستعمل.

الحمولة قامت باستيرادها شركة مختلطة جزائرية اجنبية مقرها بجاية، والعتاد مستورد في إطار “لونسلج”.

وراود مصالح الجمارك شكوك حول القيمة الحقيقية لهذه الحمولة ونوعية العتاد المستورد، فلجأت إلى خبير قضائي.

تقرير الخبير القضائي خلص الى ان القيمة الحقيقية للعتاد لا يمكن ان تتجاوز 609 ألف أورو، بزيادة 2.93 مليون أورو.

وبالتالي فإن مبلغ التحويل غير الشرعي للعملة في هذه العملية المشبوهة قدر بـ 2.93 مليون أورو مايعادل 47.42 مليار سنتيم.

وتم تحرير ملف مخالفة قانون الصرف بتهمة التحويل الغير شرعي للعملة وملف أخر بمخالفة قانون الجمارك بتهمة استيراد عتاد مستعمل.