حجز 3.5 قناطير لحوم بيضاء وحمراء فاسدة بوهران

تمكنت عناصر من فرقة الدرك الوطني لحاسي بونيف بوهران من حجز 3 قناطير ونصف من اللحوم،حسب بيان لذات السلك النظامي،اليوم الخميس.

وأوضح المصدر، أن هذه اللحوم متمثلة في قنطارين من اللحوم البيضاء من نوع دجاج وقنطار ونصف لحوم حمراء من نوع لحم الماعز

فاسدة وغير صالحة للإستهلاك البشري، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بحاسي بونيف مدعمة من طرف أفراد فصيلة الأمن

والتدخل للدرك الوطني رقم03 ببطيوة، وأفراد فرقة الدرك الوطني بحاسي بن عقبة وأفراد فرقة الدرك الوطني ببن فريحة بدورية

على مستوى إحدى أحياء بلدية حاسي بونيف، أين تم إخضاع 3 محلات خاصة ببيع اللحوم للتفتيش، أفضت إلى ضبط 3 قناطير ونصف من اللحوم الفاسدة

إلى جانب حجز سيارة نوع “تويوتا هيليكس”،كانت مركونة أمام المحلات تستعمل في عملية نقل اللحوم وتنعدم بها شروط التخزين والتبريد

حيث تم بعدها تحويل اللحوم والمعنيين والمركبة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بونيف لمواصلة التحقيق

وبعد معاينة الطبيب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية المفتشية البيطرية لولاية وهران تبين أنها غير صالحة تماما للإستهلاك البشري.