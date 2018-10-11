حجز 3.7 كلغ مخدرات و أسلحة بيضاء و آلاف العلب من المواد التبغية المهربة بغرداية

فككت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية عصابة خطيرة، تتكون من 7 أفراد تنشط في وسط المدينة في ترويج المخدرات.

تمكنت من حجز 3.7 كلغ من الكيف المعالج و مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة بالمخدرات هذا الى جانب سيف و أسلحة بيضاء.

كانت تستعملها العصابة التى تم توقيفها بعد سلسلة من المداهمات الميدانية و في الأوكار التى تستعملها العصابة.

وهذا تحت تحت اشراف وكيل الجمهورية لذى محكمة غرداية الذي أحال ملفها على قاضي التحقيق مع مثولهم ليتم ايداعهم الحبس المؤقت بتهم خطيرة في انتظار مواصلة التحقيق القضائي معهم.

كما تمكنت عناصر الشرطة القضائية في عملية ثانية أثناء البحث عن متهم صادر بحقه أمر بالقبض أين تم توقيف سيارته التى كان على متنها اخيه وبعد تفتيشها تم العثور على كمية من المواد التبغية بدون فاتورة ليتم اعلام وكيل الجمهورية و استصدار امر بالتفتيش لمنزلين.

تم العثور فيهم على كمية كبيرة من المواد التبغية بدون فاتورة و أخرى مهربة من الدول الشقيقة تقدر ب 20 الف وحدة شمة.

و 24 ألف وحدة من مادة السجائر و المعسل و مبلغ مالي يقدرب60 مليون سنتيم ليتم تحويل الموقوف الى وكيل الجمهورية.

أين اتخذ اجراء قضائي ضده تم بموجبه حجز الشحنة الضخمة و تحويلها الى مصالح الجمارك و املاك الدولة في حين تم ايداع الموقوف في انتظار محاكمته .