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حجز 30 ألف حبة بيض فاسدة بالبيض

أخبار الجزائر
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حجز 30 ألف حبة بيض فاسدة بالبيض
بقلم نور الدين رحماني

تمكن أعوان قمع الغش بمديرية التجارة بالبيض، من حجز30 ألف حبة بيض فاسدة.

وحسب ما أفاد به مصدر مطلع “للنهار”، فقد تم حجز الكمية المذكورة اثر عملية مراقبة لشاحنة ترقيم ولاية شرقية
تقوم ببيع البيض بأزقة بلدية بوسمغون أين تم اكتشاف ان نظام التبريد بها معطل .
و بعد ان قام أعوان التجارة بمراقبة درجة الحرارة بالشاحنة اتضح انها تفوق 30 درجة
ما يتنافى مع معايير الامن و السلامة ليتم على إثر ذلك حجز وإتلاف الكمية على الفور .
و في ذات السياق، حجزت ذات الفرقة مايقارب قنطار من السمك الفاسد غير المخزن في ظروف غير صحية.

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