حجز 30 كلغ من المخدرات و3000 حبة قرص مهلوس وتوقيف مرويجيها بتيبازة

تمكنت مصالح أمن ولاية تيبازة، من تفكيك شبكتين منظمتين تقوم بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة باقليم ولاية تيبازة.

وتمكنت ذات المصالح خلال العملية الأولى من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 38 سنة.

كما تمكنت عناصر الأمن من حجز 350 غ من المخدرات واسترجاع مبلغ مالي يقدر بـ 23 مليون سنتيم يعتبر من عائدات بيع السموم واسترجاع سيارة سياحية من نوع فورد ودراجة نارية من نوع سيم تستعملان في عملية نقل وترويج السموم.

كما تمكنت ذات العناصر في عملية أخرى من تفكيك شبكة ثانية تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و30 سنة.

وتم ضبط بحوزتهم 3000 قرص مهلوس و4 ملايين سنتيم عائدات بيع الأقراص مهلوسة وسيارة نفعية وأخرى سياحية تستعمل في عملية النقل والترويج.

بالاضافة الى 6 هواتف نقالة ،كما تم استرجاع 30 كلغ من قلب الهندي بعد ان لفظتها امواج البحر واحباط اغراق ولايات الوسط بالمخدرات.