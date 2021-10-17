حجز 300 ألف وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات بوهران

تمكنت عناصر أمن ولاية وهران في عمليات متفرقة من إحباط تسويق أكثر من 300 ألف وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام.

هذه العمليات تمت إستغلالا لمخطط عملياتي لمحاربة الإتجار غير الشرعي بالألعاب النارية والمفرقعات التي تشكل خطرا كبيرا على سلامة وصحة المواطن. والتي تلقى رواجا واسعا خلال إحتفالات المولد النبوي الشريف على مستوى المحلات والأسواق.

وقد تم حجز هذه الألعاب النارية والمفرقعات على غرار حي يغمراسن، حي فلاوسن ، حي الحمري، حي شوبو، حي العقيد لطفي والمدينة الجديدة. فيما تم انجاز إجراء قضائي ضد المتورطين في ترويج هذه المنتوجات المحظورة.

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