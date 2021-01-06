حجز 300 هاتف نقال في تيارت

حجزت مصالح الدرك الوطني لولاية تيارت، كمية معتبرة من الهواتف النقالة كان صاحبها بصدد المتاجرة بها بطريقة غير قانونية.

وعلم من ذات المصالح إن عملية حجز الهواتف والبالغ عددها 300 وحدة من نوع ENIE تمت اثر حاجز أمني بالطريق الوطني رقم 40.

أين تم توقيف سيارة نفعية وبعد تفتيشها عثر بداخلها على علبة مملوءة بالهواتف النقالة بلغت قيمتها المالية 1610000 دج.

وتبين إن صاحب هذه الهواتف، لا يحوز على فواتير تسمح له بنقلها أو سجل تجاري للمتاجرة بها.

وتم حجز وتسليم الهواتف إلى مديرية أملاك الدولة، مع تحرير محضر وإحالة صاحبها على العدالة.