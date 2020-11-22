حجز 3018 وحدة من المشروبات الكحولية بمعسكر

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة عين فارس بولاية معسكر، من حجز 3018 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع.

وقدرت القيمة المالية للمحجوزات، بـ940.680.00دج.

وجاءت العملية، على إثر معلومات وردت إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين فارس، مفادها قيام أحد الأشخاص بتمرير كمية من مشروبات الكحولية على محور الطريق الولائي رقم 43 الرابط بين بلديتي عين فارس والمحمدية.

ليتم على الفور، وضع خطة محكمة من طرف أفراد الفرقة والتنقل إلى عين المكان.

أين تم وضع نقطة مراقبة على الطريق السالف الذكر، وبعد مشاهدة الشخص محل الشبهة، لأفراد الدورية، قام بالفرار عبر الأحراش المجاورة تاركا سيارته النفعية نوع شيري يوكي بعين المكان.

وبعد تفتيشها، تم العثور على المحجوزات السالفة الذكر، وسلمت البضاعة إلى أملاك الدولة لولاية معسكر، تبعا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر.

أما بخصوص الفاعل، فلا يزال البحث عنه جاري.