حجز 3088 وحدة خمر في مداهمة لمسكن مروّج بحاسي عامر في وهران

أوقفت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بونيف في وهران مروّج الخمور وحجز 3088 وحدة خمر من مختلف الأنواع والاحجام.

وحسب معلومات لـ النهار استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة تفيد بإقدام أحد الأشخاص على بيع كمية من المشروبات الكحولية داخل إحدى المساكن بقرية حاسي عامر بلدية حاسي بونيف.

حيث وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية واستصدار ترخيص من وكيل الجمهورية لمداهمة المسكن .

تم تحديد موقع المنزل بدقة وتسطير خطة محكمة بالتنسيق مع عناصر من فصيلتي الأمن والتدخل رقم 01 ببئر الجير و06 بالمرسى الكبير.

أين تم ضبط بداخله بعد إخضاعه للتفتيش 3088 وحدة من المشروبات الكحولية معدة للبيع.

فيما تم توقيف صاحبها الذي تم اقتياده إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معه قبل تقديمه أمام الجهات القضائية.