حجز 32 قنطار لحوم فاسدة في وهران

تمكنت عناصر من وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران في عمليات متفرقة من حجز كمية معتبرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وتمت العمليات خلال تدخلات ميدانية بالتنسيق مع المصالح البيطرية والمفتشيات الاقليمية للتجارة استهدفت مراقبة واسعة النطاق لمختلف المحلات، المذابح وأماكن عرض المنتجات الحيوانية ووسائل نقلها أسفرت عن حجز 31 قنطارا من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري نتيجة عدم مراعاة شروط النقل والحفظ.

وفي نفس السياق تم اكتشاف مستودع مهيأ كمذبح غير شرعي ببلدية عين الترك أين تم العثور على 5,5 قناطير من لحوم و أحشاء، أطراف وجماجم البغال بالاضافة الى عتاد مستعمل في الذبح والسلخ.

وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية اللازمة تم حجز اللحوم المضبوطة واتلافها مع تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائية المختصة. حول جنحة الذبح غير الشرعي وتعريض حياة المستهلك للخطر، عدم احترام شروط الحفظ للمنتوج المعروض. ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري ونقل مواد استهلاكية قابلة للتلف على متن مركبة غير مجهزة.