حجز 3240 قرص “صاروخ” وتوقيف مروجين في وهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري بوهران من وضع حد لمروجي المؤثرات العقلية في الوسط الحضري.

وتم حجز خلال العملية 3240 قرص مهلوس من نوع بريغابيلين 300 ملغ. ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية يفوق 36 مليون سنتيم.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط هؤلاء المروجين. لتباشر ذات المصالح تحرياتها الميدانية بعد مراقبة وترصد نشاطهم الإجرامي. حيث وبعد استصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران تم توقيف المتهمين الاثنين وحجز كمية المهلوسات اين تم تحرير إجراء قضائي ضد هما قدما موجبه امام العدالة.