حجز 329 قنطار ذرة و650 وحدة خمر بمعسكر

تمكن أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بمعسكر، من حجز كمية من مادة الذرة تقدر بـ329 قنطار.

وتمت العملية أثناء قيام أفراد فرقة أمن الطرقات بمعسكر، بدورية على مستوى الطريق الوطني رقم 07 في شطره الرابط بين بلديتي معسكر وتيزي.

أين قاموا بتوقيف جرار طريقي من نوع فولفو، قادما من مدينة الغزوات ولاية تلمسان ومتوجها نحو مدينة غريس بوىية معسكر.

وبعد عملية المراقبة والتفتيش، تبين أن السائق ينقل كمية من مادة الذرة تقدر بـ329 قنطار، دون تقديم السجل التجاري، وعدم الفوترة.

ليتم على الفور تحويل المركبة وسائقها للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي، لمواصلة التحقيق.

وقد سجل ضد المعني مخالفات عدم تقديم السجل التجاري وانعدام الفاتورة.

وفي نفس السياق أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، بدورية وسط قرية نواري حمو ببلدية معسكر.

أين لفت إنتباههم شخص على متن سيارة نوع مازدا مغطاة أمام مقر سكناه.

وبعد تفتيش المركبة السالفة الذكر تم العثور بداخلها على 340 جعة نوع بوفور سعة 50 سل.

ليتم حجزها على الفور وتوقيف صاحبها واقتياده إلى مقر الفرقة لمباشرة الإجراءات اللازمة.

وفي نفس السياق، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيق، من حجز 348 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

وتم حجز المشروبات الكحولية وتوقيف سيارة، مع السعي لمعرفة هوية المشتبه فيه.