حجز 3372 قارورة خمر وتوقيف مروج بوهران

تمكنت عناصر من المقاطعة الأولى للشرطة القضائيةً بأمن ولاية وهران من الايقاع بمروج مشروبات كحولية وحجز 3372 قارورة خمر ذات منشأ أجنبي من مختلف الأنواع والأحجام ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

وجاءت العملية إستغلالا لمعلومات واردة لذات المصالح والتي مفادها تواجد شخص بقطاع الإختصاص. يتخذ من أحد المساكن وكرا لتخزين وترويج هذه المشروبات.

وبعد مراقبة ترصد نشاطه المشبوه وإستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران وإستصدار إذن بالتفتيش أسفرت العملية عن حجز 3372 قارورة من المشروبات الكحولية ذات المنشأ الأجنبي من مختلف الأنواع والأحجام، ومبلغ مالي عائدات الترويج. ليتم تحرير إجراء قضائي ضده بشأن قضية الحال.