حجز 34 ألف أورو و4.110 ريال سعودي بمطار باتنة الدولي

تمكنت فرقة الفحص التابعة لمفتشية فحص المسافرين بمطار مصطفى بن بولعيد الدولي بباتنة، من حجز مبالغ من العملة الصعبة خلال معالجة إحدى الرحلات الدولية.

وأسفرت العملية عن ضبط شخصين كانا بصدد محاولة تهريب 34.060 أورو، إضافة إلى 4.110 ريالا سعوديا.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لمصالح الجمارك للتصدي لمحاولات تهريب الأموال. وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما بكل صرامة.

