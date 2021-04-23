حجز 34 ألف قرص مهلوس وتفكيك شبكة مخدرات يقودها صيدلي في عين تيموشنت

عملية الشرطة انتهت بتوقيف 3 أشخاص

تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية وبالتنسيق مع المصلحة الولائية للأمن العمومي، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير الشرعي في المخدرات والمؤثرات العقلية، تتكون من ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 22 و44 سنة، حيث أسفرت العملية عن حجز 34000 قرص مهلوس وتوقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم صيدلي.

العملية جاءت نتيجة للمخطط الأمني الخاص بشهر رمضان، والمسطر من طرف مصالح أمن ولاية عين تيموشنت، والرامي لتضييق الخناق على مروجي هذه المؤثرات العقلية في وسط الشباب، وعقب استغلال لمعلومات وردت للمصلحة، تفيد بأن إحدى الصيدليات المتواجدة بمدينة عين تيموشنت، تقوم بتموين تجار المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية بالأقراص المهلوسة، والذين يقومون بدورهم بإعادة بيعها وترويجها في أوساط الشباب بالأحياء الشعبية بمدينة عين تيموشنت، ليتم وضع الصيدلية تحت المراقبة العينية، تمت ملاحظة شخص مشبوه يتوقف بسيارة من نوع “رونو كليو” ويدخل الصيدلية، ليخرج بعد فترة وبحوزته كيسين، أين تم على الفور إخطار عناصر الشرطة المقحمين في التشكيل من أجل توقيف المركبة، إلا أن صاحبها رفض الامتثال لإنذار التوقف مع شروعه في التخلص من الكيسين، أين تم العثور بداخلهما على 2400 قرص، وبعد استصدار إذن بالتفتيش للصيدلية صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تيموشنت، تم توقيف المشتبه فيهم، مع العثور داخل الصيدلية على باقي الكمية، والتي تبين أن جلها لا تتوفر على فواتير، ليكون المجموع 34000 قرص مهلوس و157 قارورة بها سائل.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تيموشنت، وبعد إجراءات المثول الفوري، صدر في حقهم أمر إيداع.