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حجز 340 قنطار من حديد البناء موجهة للمضاربة في غليزان

بقلم أسماء.ع
حجز 340 قنطار من حديد البناء موجهة للمضاربة في غليزان
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تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية غليزان، من حجز 340 قنطار من مادة حديد البناء كانت موجهة للمضاربة.

كما ذكرت الإذاعة الوطنية نقلا عن المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني، أن العملية تمت عندما تم توقيف بوادي الجمعة، غليزان، شاحنة محملة بحديد البناء. وبعد مراقبة الوثائق الخاصة بالشاحنة وسائقها من قبل أمن الطرقات،  تبين عدم امتلاكه لفاتورة الشراء.

في حين، وحسب ذات المصدر، تم حجز البضاعة وإنجاز ملف قضائي في القضية عن جنحة “انعدام الفوترة”.

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