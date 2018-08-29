حجز 344غ من الكيف بمستغانم

تمكن عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري السابع لمستغانم من وضع حد لنشاط مروجين للمخدرات وحجز 344 غرام من الكيف المعالج.

وقد تمت العملية بعد ترصد مروج يبلغ من العمر 33 سنة، الذي كان يتردد عليه العديد من مستهلكي المخدرات.

وبعد تفتيش مسكن المشتبه به عثرت الشرطة على سبعة صفائح من المخدرات بوزن إجمالي قدره 344 غرام.

وبينت التحقيقات التي أجرتها الشرطة القضائية وجود شريك للمشتبه به في قضية ترويج المخدرات يقيم بمدينة مستغانم.

وبتهمة تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالمخدرات تم تقديم المشتبه بهما إلى وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت.