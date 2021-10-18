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حجز 3441 وحدة من المفرقعات والشماريخ بقالمة

بقلم أمير عيسوقي
حجز 3441 وحدة من المفرقعات والشماريخ بقالمة
حجز مفرقعات وشماريخ
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تمكنت مصالح الأمن الوطني بولاية قالمة من حجز 3441 وحدة من المفرقعات والشماريخ. في إطار مكافحة الإتجار بهذه المواد بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، فإن المحجوزات تم ضبطها ما بين 11 و17 أكتوبر الحالي، في خمس عمليات متفرقة، تورط فيها ثمانية أشخاص.

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