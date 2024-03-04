حجز 3476 قرص إكستازي وأزيد من 65 غ كوكايين بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الـ 6 بوهران من الإيقاع بمروجين أحدهما محل بحث مع حجز 3476 قرص “إكستازي” و65.5 غ كوكايين بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 20 مليون سنتيم.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتوزيع افراد الشبكة بهذه السموم وسط الأقاليم الحضرية حيث وبعد ترصد نشاطهما المشبوه تم توقيف أحدها متلبسا بحيازة 245 قرص إكستازي ومبلغ 6 آلاف دج.

التحريات الأولية أسفرت عن تحديد هوية شريكه الثاني ليتم توقيفه بالقرب من مقر مسكنه حيث وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بتفتيش مسكنه تم حجز 3231 قرصا مهلوست من نوع إكستازي، كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 65 غ كوكايين، ميزان إلكتروني ومبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 20 مليون سنتيم.