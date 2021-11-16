حجز 35 طنا من “الفرينة” وأزيد من 2700 صفيحة زيت في رڤان بأدرار

بعد تفتيش أحد المخازن غير المرخّصة

تمكنت، نهار أمس، عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في دائرة رڤان الواقعة بحوالي 150 كلم جنوب عاصمة الولاية أدرار، وفي إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية، وعلى إثر معلومات مؤكدة تم استغلالها بإحكام، من حجز كمية معتبرة من مختلف المواد الغذائية المدعمة والواسعة الاستهلاك، على مستوى إحدى المخازن غير المرخصة، بأحد أحياء بلدية رڤان.

وأوضحت مصالح الدرك الوطني في هذا السياق، أنه وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص لدى محكمة رڤان واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم القيام بتفتيش هذا المخزن بالتنسيق مع أعوان مصالح التجارة في المنطقة، أين تم حجز 35 طنا من مادة “الفرينة” وكمية هامة من زيت المائدة قدرت بـ 2745 صفيحة بسعة 5 لترات، حيث تعرف هذه المواد المدعمة من طرف الدولة نقصا على مستوى السوق، بالإضافة إلى حجز كمية معتبرة من مادة السكر والحليب وعجائن مختلفة الأنواع والأشكال، على غرار الأرز و”السباغيتي” وغيرها، والتي كانت حسب مصالح الدرك مهيأة وموجهة للاحتكار والمضاربة، فيما قدرت القيمة الإجمالية لهذه المواد المحجوزة بـ 17 مليون و418 ألف دينار جزائري، في وقت تجدر الإشارة إلى أنه تم تحرير محضر ضد المخالفين لإحالته على مصالح العدالة.