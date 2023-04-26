حجز 35 كغ من البارود في تيارت

تمكنت مصالح الجمارك من حجز 35 كلغ من البارود بتيارت كانت على متن سيارة نفعية، حسبما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان أنه “في إطار ممارسة المهام الحمائية التي يضطلع بها جهاز الجمارك الجزائرية”. “تمكن أعوان كل من الفرقة المتنقلة للجمارك بتيارت الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالسوقر”. و”الفرقة المتعددة المهام للجمارك بتسمسيلت التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتيارت”. “بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالشلف من حجز 35 كغ من البارود كانت على متن سيارة نفعية”. حيث “تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة”.

كما تندرج العملية، وفقا للمصدر ذاته، “في إطار الجهود الميدانية الحثيثة للفرق الجمركية العملياتية في سبيل مكافحة التهريب”. “بشتى أشكاله والمساهمة في إقرار النظام والأمن العموميين”.