حجز 350 قنينة لقاح خاص بالدواجن بمطار سطيف

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى مطار سطيف الدولي 08 ماي 1945. التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بسطيف، من حجز 350 قنينة لقاح خاص بالدواجن.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك “في إطار ممارسة مهام الرقابة الجمركية على الحركة الحدودية للمسافرين عبر الرحلات الدولية من وإلى أرض الوطن. تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى مطار سطيف الدولي 08 ماي 1945، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بسطيف. من حجز 350 قنينة لقاح خاص بالدواجن، كانت بحوزة مسافرة عبر رحلة جوية قادمة من مطار ليون- فرنسا”.

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