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أخبار الجزائر

حجز 3500 كلغ من الفرينة بعين ڤزام

بقلم نادية بن طاهر
حجز 3500 كلغ من الفرينة بعين ڤزام
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تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين ڤزام، من حجز 3500 كلغ من الفرينة معبأة في 140 كيسا بوزن 25 كلغ للكيس الواحد.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد تم كذلك حجز مركبتين استعملتا في نقل البضاعة الموجهة للتهريب.

وتكرس العملية المحققة المساعي الحثيثة لوحدات الجمارك الجزائرية في مكافحة تهريب المواد المدعمة وذات الإستهلاك الواسع. حفاظا على استقرار السوق الوطنية والأسعار وضمان التزويد الدائم والمستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية.

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