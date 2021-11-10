حجز 36 كلغ من المخدرات بتلمسان

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تهريب المخدرات.

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، أسفرت هذه العملية عن توقيف 08 أشخاص وكمية من المخدرات قدرت بـ36 كلغ و200 غرام. كما تم حجز كمية صغيرة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين. كما تم ضبط 11 هاتف نقال ومبلغ مالي قدره 03 ملايير و454 مليون سنتيم من عائدات الترويج، ومركبة.

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تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف، من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 34 سنة.

وينشط الموقوفين، ضمن شبكة إجرامية تقوم ببيع وترويج المخدرات في أوساط الشباب عبر بلديات الجهة الشمالية لولاية الشلف.

وتمت عملية التوقيف والحجز حسب مصادر النهار أونلاين، بعد استغلال لمعلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتكثيف التحريات تم توقيف الشتبه فيهما ببلدية تنس وضبط بحوزتهما على 1650 غرام من الكيف المعالج.

وتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق، قبل إنجاز ملف جزائي في حقهما.

ويتابع المعنيين، عن قضية الإتجار غير الشرعي في المخدرات والعمل ضمن جماعة إجرامية منظمة، وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية.

كما تمكن أفراد الدرك الوطني ببلدية أميه ونسة غرب ولاية الوادي من إحباط عملية نقل كمية معتبرة من السجائر أجنبية النوع.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت بناء على معلومات واردة أفضت إلى تحديد تحرك المركبة المشتبه بها وتوقيفها في سد أمني.

وبعد تفتيشها عثر في صندوقها الخلفي على 17500علبة سجائر ذات منشأ كوري. وتم على الفور توقيف المشتبه به وتحويله على التحقيق مع حجز البضاعة المحملة.

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