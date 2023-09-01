حجز 3600 قرص مهلوس وكمية من الكوكايين في ولايتين

تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة تنيرة بسيدي بلعباس، من توقيف 7 أشخاص، وحجز 3.614 قرص مهلوس.

وحسبما علم اليوم الجمعة لدى مديرية أمن الولاية، تمكن عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيهم الواحد تلوى الآخر. بعد وضع خطة أمنية أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم السبع.

وأسفرت العملية عن حجز 3.614 قرص مهلوس و 335 غرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر ب 320 ألف دج من عائدات ترويج هذه السموم. بالإضافة إلى مركبة كانت تستعمل في نقل وترويج المؤثرات العقلية.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة. بعد تورطهم في تكوين جماعة إجرامية منظمة مختصة في حيازة وترويج المؤثرات العقلية والمخدرات. والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

كما تمكنت مصالح الشرطة لأمن دائرة تيغنيف بمعسكر من حجز 10 غرامات من الكوكايين. وتوقيف ثلاثة أشخاص متورطين في القضية.

ووفقا لما ورد اليوم الجمعة في بيان لمديرية أمن الولاية، تمت هذه العملية الأسبوع الجاري إثر ورود معلومات تفيد بأن أحد الأشخاص يقوم بترويج المخدرات بالحي الذي يقطن فيه.

ليتم إعداد خطة أمنية محكمة مكنت من توقيفه رفقة شريكيه اثنين حيث ضبط بحوزتهم 10 غرامات من الكوكايين. ومبلغ مالي من عائدات ترويج هذه السموم.

وتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيغنيف الذي أصدر في حقهم أمر إيداع.