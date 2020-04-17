حجز 361 وحدة من المشروبات الكحولية بالسوقر بتيارت

قامت مصالح الشرطة القضائية بولاية تيارت بحجز 361 وحدة من المشروبات الكحولية بمنطقة السوقر.

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر من توقيف شخص بعد أن ضبط متلبسا و بحوزته كنية المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وتمت العملية إثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها وجود كمية من المشروبات الكحولية على متن مركبة سياحية بأحد أحياء مدينة السوقر.

وتنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، وقامت بتوقيف المتهم البالغ من 28 سنة.

وبعد إخضاع المركبة لعملية المراقبة والتفتيش ضبط بداخلها على 24 قارورة من نوع باستيس.

وامتد التفتيش الى مسكن المشتبه فيه حيث تم ضبط وحجز بداخله 337 وحدة من مختلف الأنواع .

وقدرت الكمية الإجمالية للمشروبات الكحولية بـ 361 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام