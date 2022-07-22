حجز 363 مفرقعة أجنبية الصنع بالبويرة

تمكن أفراد فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني بأمشدالة في البويرة، من توقيف مركبة سياحية من نوع رونو وحجز كمية من الألعاب النارية.

وحسب بيان لذات المصلحة، جاءت هذه العملية، على إثر تنفيذ دورية مراقبة وتفتيش على مستوى بلدية مشدالة. في إطار محاربة الإتجار غير الشرعي بالمفرقعات والألعاب النارية.

وبعد تفتيش ومعاينة السيارة تم العثور بداخلها على كمية من المفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام، أجنبية الصنع موجهة للترويج.

وقدرت كمية المحجوزات بـ363 مفرقعة، مع رفع جنحة تهريب وحيازة بضائع محضور استيرادها لأغراض تجارية. هذا وتقدر القيمة المالية للمحجوزات بـ657200 دج.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp