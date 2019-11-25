حجز 369 وحدة من المشروبات الكحولية في السوقر بتيارت

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة السوقر من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 سنة و40 سنة، تورطوا في قضية الاتجار بالمشروبات الكحولية.

وتمت عملية توقيف المتهمين إثر معلومات وردت لذات المصالح مفادها وجود أشخاص يحوزون على كمية من المشروبات الكحولية متخذين مقر إقامتهم مكان لتخزينها.

وبناء على إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر تم تفتيش المسكن، أين تم حجز وضبط كمية من المشروبات الكحولية قدر عددها الإجمالي بـ369 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المتهمون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر الذي أحال ملف القضية وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين صدر في حقهم 06 أشهر حبس نافذة .