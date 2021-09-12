حجز 3846 وحدة خمر بمعسكر

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بولاية معسكر، من حجز 3846 قارورة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام كانت محملة على متن شاحنة.

و تندرج العملية في إطار المساعي الحثيثة لمصالح الجمارك الجزائرية، في أداء مهامها الإقتصادية، الرامية إلى محاربة التهريب بشتى أنواعه، حفاظا على صحة وسلامة الوطن و لمواطن.

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