حجز 3846 وحدة خمر بمعسكر
بقلم عيسى بوعزة
تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بولاية معسكر، من حجز 3846 قارورة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام كانت محملة على متن شاحنة.
و تندرج العملية في إطار المساعي الحثيثة لمصالح الجمارك الجزائرية، في أداء مهامها الإقتصادية، الرامية إلى محاربة التهريب بشتى أنواعه، حفاظا على صحة وسلامة الوطن و لمواطن.
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