حجز 3880 وحدة مشروبات كحولية في عمليات للدرك بوهران

تمكن افراد من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بطفراوي في وهران من حجز 2770 وحدة مشروبات كحولية من مختلف الانواع.

وذلك على متن سيارة من نوع رونو كانت متوجهة الى مدينة وهران عبر الطريق الولائي رقم 35 الرابط بين بلدية وادي تليلات وبلدية البرية.

وفي نفس السياق وعلى اثر معلومات مؤكدة واردة إلى الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بوادي تليلات مفادها وجود بعض الاشخاص يقومون بنقل المشروبات الكحولية.

بدون رخصة تم وضع نقطة مراقبة عبر الطريق الولائي رقم 35 الرابط بين بلديتي وادي تليلات عند مفترق طرق دوار الخدايمية اين تم الاشتباه في سيارة من نوع رونو اكسبراس.

أين رفض سائقها الامتثال لأمر التوقف بعد إلقائه بعض صناديق المشروبات الكحولية وسط الطريق لعرقلة افراد الفرقة.

وبعد تمشيط الطريق تم معاينة حوالي 300 قارورة جعة مرمية وسط الطريق و 90 وحدة من المشروبات مع توقيف صاحبها الذي تم اقتياده الى مقر الفرقة.

وفي عملية ثالثة تمكن عناصر من سرية امن الطرقات بوهران بنقطة مراقبة بالطريق الوطني رقم 04 مقابل معرض بيع السيارات نوع فوزلفاكن ببلدية النجمة.

ليتم ضبط داخل شاحنة 1020 وحدة من مختلف الانواع لاذ صاحبها بالفرار إلى وجهة مجهولة.