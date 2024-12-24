حجز 390 خرطوشة سجائر أجنبية بميناء الجزائر

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بالمحطة البحرية لميناء الجزائر “ياسف سعدي”، من حجز 390 خرطوشة من السجائر الأجنبية.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تمت العملية، أثناء معالجة رحلة بحرية عند الذهاب باتجاه ميناء مرسيليا.

أين تم حجز 390 خرطوشة من السجائر الأجنبية، كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف الأبواب الخلفية لسيارة أحد المسافرين.

هذا وتعكس العملية المحققة تجند وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية في مكافحة شتى أشكال التجارة غير المشروعة العابرة للحدود.